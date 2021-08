Des millions de personnes dépistées, quartiers bouclés, désinfections : la Chine combat massivement (peu) de(s) cas du variant delta

Quelques centaines de cas du variant Delta dans le pays (pour plus de 1500 quotidiennement en Belgique, à titre de comparaison) ont poussé la Chine à prendre des mesures strictes : dépistages massifs, confinements stricts… Dernière ville en date touchée : Wuhan, le "berceau" du coronavirus, qui n’avait plus recensé de cas depuis plus d’un an.