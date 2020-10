Des milliers de personnes évacuées en Californie en raison d'un incendie de forêt

Les autorités locales ont décidé d'évacuer 60.000 personnes lundi à Irvine, dans le sud-ouest de l'État américain de Californie, en raison de la propagation rapide d'un incendie de forêt, selon le Los Angeles Times. En quelques heures à peine, plus de 200 hectares de terres ont déjà brûlé.L'incendie menace des parties de la ville d'Irvine, à environ 70 km au sud-est de Los Angeles.

California on fire again pic.twitter.com/ZSmFv7lGwN

Quelque 500 pompiers combattent les flammes au sol et depuis les airs. Un vent fort a permis au feu de se propager plus rapidement. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues actuellement.

Archive dans notre JT du 19/09/2020 :