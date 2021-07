Des milliers de manifestants en Géorgie après la mort d'un caméraman

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche en Géorgie pour demander la démission du gouvernement après la mort d'un journaliste, passé à tabac plus tôt cette semaine par des militants d'extrême droite en marge de manifestations contre la communauté LGBT+.

Alexandre Lachkarava, 37 ans, a été retrouvé mort dans son lit dimanche, selon la chaîne TV Pirveli pour laquelle il travaillait. Il avait été violemment passé à tabac lundi en marge de manifestations contre la tenue d'une marche LGBTQ et souffrait de multiples fractures au visage.

Plus de 50 journalistes avaient été attaqués le même jour, alors que la marche initialement prévue dans les rues de la capitale Tbilissi avait finalement été annulée, par crainte pour la sécurité des participants.

Selon un journaliste de l'AFP, environ 8.000 personnes étaient réunies dimanche à 20H00 (16H00 GMT) devant le Parlement.

"Nous demandons la démission immédiate d'Irakli Garibachvili et de son gouvernement qui sont les fers de lance de la violence contre les journalistes", a déclaré à l'AFP Nika Melia, leader de la principale force d'opposition du pays, le Mouvement national uni (MNU).

L'Union européenne et les Etats-Unis ont condamné ces attaques et appelé à ce que les responsables soient traduits en justice.

"Laissez-moi réitérer la ferme condamnation de l'UE de toute violence et notre soutien ferme et inébranlable à la liberté de la presse et de réunion", a déclaré l'ambassadeur de l'UE en Géorgie, Karl Hertzel, dans un communiqué où il présente aussi ces condoléances pour la mort de M. Lachkarava. Reporters sans Frontières (RSF) a condamné ces attaques.

Le ministère géorgien de l'Intérieur a assuré qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de la mort de M. Lachkarava.