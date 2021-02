Des milliers de manifestants en Algérie pour le 2e anniversaire du Hirak

Algérie: manifestation contre le régime - 22/02/2021 Des milliers de manifestants défilaient lundi dans le centre d'Alger, et dans le reste du pays, pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Hirak, selon des journalistes de l'AFP. Il s'agit du cortège le plus important dans la capitale depuis la suspension des marches du Hirak le 13 mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. La police, qui a essayé d'empêcher les protestataires d'avancer vers la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Hirak, a procédé à des interpellations, parfois musclées, selon des témoins.