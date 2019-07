Des milliers de "mamans de Hong Kong" dans la rue pour soutenir le mouvement et tenter de sauver la jeunesse

Pourquoi les jeunes sont en première ligne ?

Vingt-deux ans après la rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la Chine, Hong Kong jouit toujours d’une autonomie et d’un degré de liberté que certains habitants ont peur de perdre. C’est notamment un projet de loi controversé qui a mis le feu aux poudres. Ce projet vise à autoriser l’extradition des personnes arrêtée sur le territoire de Hong Kong vers la Chine continentale. C’est la première raison pour laquelle une partie de la population de Hong Kong manifeste régulièrement en masse. Les protestataires demandent le retrait pur et simple de ce projet de loi. Mais il y a d’autres raisons qui expliquent que les jeunes ont pris les rênes de la contestation. "Les niveaux de revenus sont faibles et les 18-25 ans, en particulier ceux qui font ou qui ont fait des études supérieures, montrent le niveau d’inquiétude le plus élevé. Ils expriment donc de la défiance vis-à-vis du système politique. Il y a aussi l’impossibilité, pour ces jeunes, à Hong Kong, d’acquérir un logement. Plus de 80% des 18-25 ans restent au sein du foyer familial au moins jusqu’à 30 ans. Il y a un décalage flagrant entre l’éthique de la réussite individuelle grâce à l’effort et parallèlement une réalité assez implacable sur fond de précarisation" explique le Belge Eric Florence, directeur du Centre d’études français sur la Chine contemporaine basé à Hong Kong et chargé de cours à l’ULiège que nous avons contacté sur place il y a quelques jours.