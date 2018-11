Des milliers d'enfants morts de malnutrition au Yémen

La crise au Yémen revient à nouveau dans l’actualité internationale. C’est l’ONG Save the Children qui tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport publié mercredi, il avance qu’environ 85 000 enfants de moins de cinq ans sont morts de malnutrition depuis l’éclatement du conflit en avril 2015. Un désastre humanitaire qui pourrait bien empirer rapidement si rien ne bouge

A cause du blocus de l’Arabie Saoudite

Pour chaque enfant qui périt sous les bombes, une douzaine meurent de faim, explique l’ONG internationale dans son communiqué, qui précise que le chiffre de 85 000 victimes en trois ans et demi est une estimation prudente. Ils ajoutent que ces décès seraient parfaitement évitables si le blocus mis en place par la coalition autour de l’Arabie saoudite ne ralentissait pas l’aide humanitaire. Pour Kevin Watkins, le directeur de Save the Children en Grande-Bretagne, il est grand temps que la communauté internationale réagisse.

"C’est une crise d’une ampleur que nous n’avions plus vue depuis des décennies. C’est un pays littéralement au bord de la famine, la vie d’un demi-million d’enfants est en danger immédiat. On doit se concentrer sur cette crise, car c’est la crise humanitaire la plus importante à laquelle la communauté internationale est confrontée en ce moment."

Un cessez-le-feu promis par les deux parties

Et c’est justement aujourd’hui que Martin Griffith, l’émissaire des Nations unies pour le Yémen, doit arriver à Hodeida, le principal port du Yémen contrôlé par les rebelles Houthis. C’est là que les combats entre insurgés chiites et forces coalisées se sont concentrés ces derniers temps. Martin Griffith s’y rend pour finaliser les modalités des pourparlers de paix prévus en Suède début décembre, et il espère aussi faire respecter le cessez-le-feu promis par les deux parties en début de semaine.

La crise humanitaire au Yémen s’invite aussi dans l’actualité en France. Le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, est désormais l’objet d’une plainte pour crimes de guerre au Yémen. Cette action devant la justice française a été lancée par une ONG à l’occasion d’une visite du prince émirati à Paris.