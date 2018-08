Des milliers d'Arméniens défilent en soutien au Premier ministre "anticorruption"

Des milliers d'Arméniens ont défilé vendredi dans la capitale Erevan en soutien au Premier ministre réformateur Nikol Pachinian à l'occasion du 100e jour au pouvoir de ce leader "anticorruption" qui tacle les anciennes élites prorusses.

Portant un t-shirt bleu et une casquette, son haut-parleur à la main, Nikol Pachinian a marché à la tête de ce défilé à travers les rues d'Erevan vers la place de la République, au coeur de la ville. "Je voudrais vous informer de ce qui a été fait depuis que j'ai été élu Premier ministre il y a cent jours", a lancé Nikol Pachinian devant les manifestants.

En avril dernier, cet ancien député d'opposition a mobilisé des dizaines de milliers de personnes pendant une vingtaine de jours contre l'ex-président Serge Sarkissian et contre son Parti républicain au pouvoir, accusés de n'avoir rien fait pour éradiquer la corruption et la pauvreté. Le 23 avril, Serge Sarkissian a démissionné à la surprise générale, et le 8 mai, Nikol Pachinian a été élu à la tête du gouvernement par le Parlement.

Élever les relations russo-arméniennes à un nouveau niveau

"Aujourd'hui, il n'y a pas de corruption en Arménie", a assuré vendredi Nikol Pachinian. Il a par ailleurs affirmé que son "objectif est d'élever les relations russo-arméniennes à un nouveau niveau, sans précédent dans l'histoire". La vaste campagne anticorruption lancée par les nouvelles autorités arméniennes contre les anciennes élites prorusses a notamment abouti à l'arrestation en juillet de l'ancien président Robert Kotcharian (1998-2008), ensuite relâché. Les poursuites engagées contre des responsables prorusses ont provoqué une vive critique de Moscou qui a rappelé au nouveau pouvoir arménien ses promesses de ne pas poursuivre "ses prédécesseurs sur des motifs politiques".

L'Arménie a alors défendu ses affaires "intérieures" et assuré que la campagne anticorruption n'affecterait pas ses liens avec la Russie. "Nous voulons que notre partenaire stratégique et les autres pays respectent notre nouveau gouvernement et ne se mêlent pas de nos affaires intérieures", a déclaré vendredi l'un des manifestants, Aram Amarian, un étudiant de 24 ans. "Le Parlement, les juges corrompus, les oligarques, ils agissent tous contre le gouvernement de Nikol Pachinian", a affirmé un autre manifestant, Garnik Melikian, 41 ans. "Et je suis venu ici aujourd'hui pour montrer à toutes ces forces que leur temps est passé", a-t-il souligné.