Libye: des migrants soudanais enlevés et torturés pour obtenir une rançon

Insupportables, abominables, atroces. Les images reçues par Abu Bakr sur son smartphone sont aussi horribles qu’inhumaines. Ce n’est pas la première fois qu’il les visionne, mais il ne peut retenir quelques larmes en voyant une fois encore l’odieux supplice infligé à Marghani et Abdul Majid, ses deux frères. Ces images, Abu Bakr les a montrées à Rudi Vranckx, journaliste pour la VRT

On y découvre des coups de bâton sur un dos à la peau déjà bien mal en point, ou, plus épouvantable encore pour autant qu’il soit possible d’établir une gradation dans l’horreur, des gouttes d’un liquide en feu versées sur le corps nu d’un homme qui hurle sa douleur.

Et la voix de l’un des ravisseurs qui appelle Abu Bakr à verser l’argent. Car c’est bien d’une rançon dont il s’agit : Marghani et Abdul Majid ont été enlevés alors qu’ils tentaient de rejoindre Tripoli, la capitale libyenne, avec l’espoir d’y dénicher un moyen pour embarquer vers l’Europe.

Une rançon de 10.000 euros

Installé en France depuis plusieurs années, c’est par téléphone qu’Abu Bakr a été contacté. Après lui avoir demandé s’il était bien le frère de ces deux hommes prénommés Maghani et Abdul Majid, les ravisseurs ont exigé une rançon de 10.000, tout en plantant un couteau dans le bras de l’un des otages, histoire de l’inciter à supplier son frère de verser l’argent.

Pour mettre fin au calvaire de ses frères, Abu Bakr a tenté de récolter la somme, il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire d'autre: "il faut payer, il n'y a pas d'autre choix" expliquait-il. Mais une opération des forces spéciales libyennes vient de mettre un terme à la captivité de ses frères et de quelques autres retenus avec eux en otage. Soignés dans un hôpital de Tripoli, les migrants soudanais ignorent quel sera désormais leur sort. Ils redoutent d’être renvoyés vers leur pays.