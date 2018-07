Des migrants mineurs forcés à se prostituer pour passer la frontière franco-italienne

C'est l'horrible constat tiré d'un rapport de l'ONG Save the Children le 27 juillet, de très jeunes migrants sont contraints de se prostituer et sont exploités pour parvenir à traverser la frontière qui sépare la France et l'Italie, rapporte l'Obs.

Le rapport résulte d'une enquête menée entre janvier 2017 et mars 2018. Au total, 1900 jeunes filles ont été exploitées sexuellement. Parmi elles, 160 étaient mineures. La plupart de ces filles sont originaires d'Afrique subsaharienne : 68,5% d'entre elles sont nigérianes et 28% sont roumaines. Certaines de ces jeunes filles sont enlevées afin de devenir des esclaves sexuelles.

Vendre son corps pour manger

Le théâtre de ces événements, c'est la frontière franco-italienne, où certains jeunes migrants n'ont pas les moyens de payer un passeur qui demande parfois jusqu'à 150 euros. Mais ce n'est pas tout, ces enfants sont parfois contraints de vendre leur corps pour un peu de nourriture ou un endroit où dormir.

Dans ce rapport, Blessing, une jeune nigérienne, raconte son arrivée en Libye où elle s'est prostituée pendant 8 mois pour "vivre correctement". Jennifer, une autre migrante venue du Bénin explique : "J’ai été kidnappée en Libye. Je n’avais pas 18 ans mais il a abusé de moi. Arrivés en Italie, il m’a forcée à me déclarer majeure et à devenir sa femme. C’est là que mon exploitation a commencé".

Le rapport évoque par ailleurs la manière dont certains centre de réceptions extraordinaires (CAS) où sont recueillis les migrants agissent comme des centres de recrutement.

La prostitution des migrants n'est pas un phénomène nouveau et ne touche pas que les jeunes migrants. Entre 2010 et 2012, 30.146 migrants ont été victimes de prostitution, rappelle Save the Children. Plus de 1000 d'entre eux étaient mineurs.