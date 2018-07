Des matériaux ancestraux pour une architecture contemporaine en Afrique du Sud

Deux architectes bruxellois, Xavier et Damien Huytebrechx, ont construit une maison contemporaine en pierres et en terre dans une réserve d’animaux au sud de Johannesburg, en Afrique du Sud. Leur but : promouvoir des techniques utilisées autrefois sur le continent africain.

Pas besoin d’air conditionné ni de chauffage, malgré des portes vitrées de cinq mètres de haut qui s’ouvrent sur la savane. Les murs en terre et en pierres, sans ciment, de 50 centimètres d’épaisseur permettent de réguler la température, comme l’explique l’architecte Damien Huytebrechx. "Vu leur épaisseur et leur masse, ils ont beaucoup d’inertie et donc ils emmagasinent énormément de chaleur la journée. On a des journées qui sont très chaudes et des nuits qui sont froides, ces murs permettent d’avoir une température dans la maison qui est relativement constante été comme hiver."

"La toiture verte participe aussi à cette inertie thermique vu qu’il y a 40 centimètres de terre sur le toit. La toiture joue le même rôle que ces murs qui sont très épais."

À l’exception des poutres métalliques, la maison n’utilise que des matériaux naturels. Les murs ont été construits selon des techniques traditionnelles utilisées en Afrique puis abandonnées. "Je crois qu’on a perdu les connaissances. Il y a aussi un sentiment de facilité avec le ciment, mais qui à long terme laissera toujours beaucoup de débris" déplore Xavier Huytebrechx.