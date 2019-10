Des manifestations éclatent aux quatre coins de la Catalogne, dont l'aéroport de Barcelone

Le gouvernement catalan dénonce rejette les peines prononcées pour les séparatistes (catalan) -... La condamnation lundi à des peines de prison de neuf indépendantistes catalans pour la tentative de sécession de 2017 provoque de vives réactions en Catalogne. Des militants indépendantistes ont appelé à bloquer l’aéroport de Barcelone, indiquent les médias espagnols. Des routes sont aussi occupées. La police met en place des renforts en plusieurs endroits, comme l’aéroport ou les gares. - Traduction Joaquim Torra, Président Catalan "Le gouvernement et moi-même, en tant que président, rejetons ces condamnations, comme injustes et antidémocratiques, du fait que ces condamnations s'inscrivent dans un procès politique et une cause générale contre le droit à l'autodétermination de la Catalogne et à l'indépendantisme. Aujourd'hui plus que jamais nous sommes ensemble avec leurs familles, parce qu'aujourd'hui plus que jamais nous sentons une solidarité fraternelle avec les condamnés de la Cour suprême."