Des manifestants pour le climat bloquent les rues de Londres - 15/04/2019 Plusieurs milliers de manifestants ont perturbé la circulation lundi à Londres à l'appel du mouvement Extinction Rebellion pour réclamer un "état d'urgence écologique", au premier jour d'une action qui doit se prolonger toute la semaine dans 80 villes et 33 pays. Ces militants se sont réunis dans six lieux de la capitale britannique, sur des artères particulièrement fréquentées, comme le pont de Waterloo ou Oxford Street, ou à proximité des symboles du pouvoir politique ou économique, comme à Parliament Square, à quelques dizaines de mètres du parlement et du siège du gouvernement, ou au siège de la compagnie pétrolière Shell.