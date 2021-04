Des juges français vont se rendre au Liban pour entendre Carlos Ghosn

Une délégation de magistrats et d'enquêteurs français se rendra le 17 mai à Beyrouth, afin d'y entendre pour la première fois Carlos Ghosn dans les deux enquêtes instruites à Nanterre et Paris, a appris l'AFP vendredi de sources concordantes.

Initialement programmée du 18 au 22 janvier, l'audition de l'ex-PDG de Renault-Nissan avait été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. Les restrictions liées à la pandémie peuvent à nouveau contraindre magistrats et enquêteurs à reporter leur déplacement.

Selon des sources proches du dossier, Carlos Ghosn doit être interrogé au palais de justice de Beyrouth par les juges d'instruction en charge des investigations le concernant à Nanterre et Paris, en présence de magistrats du parquet de Nanterre et du parquet national financier de Paris, mais aussi d'enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).