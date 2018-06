Des images surprenantes de la Journée internationale du yoga en Inde

Inspirez, expirez: la planète s'étirait jeudi pour marquer la quatrième Journée internationale du yoga, à l'initiative de l'Inde dont le Premier ministre Narendra Modi a fait de cette discipline plurimillénaire un instrument de diplomatie culturelle.

Le nationaliste hindou a effectué ses asanas (postures) avec 50.000 pratiquants dans la ville de Dehradun (nord de l'Inde), dans une clairière de forêt où les autorités locales s'étaient employées à éloigner serpents et singes.

"Le yoga est le moyen de mener une vie calme, créative et heureuse. Il peut montrer la voie pour avoir raison des tensions et de l'anxiété", a déclaré le Premier ministre, qui avait été à l'origine de la résolution de l'ONU instituant le 21 juin comme Journée internationale du yoga.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi a fait de la promotion de la culture ancienne de l'Inde un axe majeur de sa politique culturelle. Le géant démographique de 1,25 milliard d'habitants possède désormais un ministère à part dédié au yoga et aux médecines traditionnelles comme l'ayurvédique.

Les détracteurs du chef du gouvernement lui reprochent cependant d'avoir une lecture uniquement hindoue de la culture indienne, au détriment des nombreuses minorités religieuses qui composent la mosaïque du peuple indien.

Plus de 5.000 sessions collectives de yoga se sont tenues jeudi au petit jour à travers le sous-continent d'Asie du Sud. Dans la capitale New Delhi, plus de 10.000 personnes s'étaient inscrites pour braver les niveaux nocifs de pollution et une chaleur lourde, se retrouvant sur le célèbre rond-point Connaught Place ou dans les espaces verts des Lodhi Gardens.

"Nous n'avons pas les moyens de faire beaucoup d'hôpitaux ou de dispensaires. Si nous pratiquons un yoga quotidien, c'est très bon pour la santé de tout le pays", a déclaré à l'AFP Chahat Loomba, une enseignante de yoga.