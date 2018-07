Des grosses fesses au prix de la santé, une tendance dangereuse en Côte d'Ivoire

Ce qui n’est pas le cas de tout le monde. "Ce phénomène est inquiétant", jugent Evelyne et Lydia, pharmaciennes au Plateau, le quartier des affaires. "On ne sait pas qui fabrique les sirops, les crèmes provoquent des problèmes de peau, de l’eczéma, certaines utilisent même des cubes Maggi comme suppositoires", listent-elles, alarmées. Des images de peaux infectées circulent sur les réseaux sociaux. "Les hommes aiment les femmes fortes", avancent-elles pour expliquer la tendance pourtant dangereuse.

"Il est normal que ces produits marchent, la femme doit être présentable, elle est faite pour plaire à l’homme", assure Kouadio, machiste. Ce jour, le commerçant sur le marché de Marcory n’aura vendu aucun de ses sirops et crèmes à 3 euros, contrairement aux périodes de fêtes où il peut écouler entre 10 et 20 boîtes.

En Côte d'Ivoire, des grosses fesses au prix de la santé - © Amandine RÉAUX

Alors, pour éviter toute complication, des commerçantes mettent en avant le naturel. Dans la même allée qu’Estelle, Alima fabrique une crème à base de beurre de karité. Un remède aux effets légèrement exagérés et au coût plus important que les produits "miracle" : 15 euros les deux pots pour la cure d’un mois que préconise Alima.

Les plus fortunées, elles, se tournent vers la chirurgie esthétique. En six ans, Ibrahim Taleb, l’un des dix praticiens d’Abidjan, a vu la tendance émerger. "Il y a 15 ans, on avait même pas de demande et, aujourd’hui, je fais deux opérations par mois", explique-t-il. Ce sont des Ivoiriennes entre 20 et 40 ans, de couche sociale aisée, qui "veulent ressembler à Kim Kardashian ou à des stars brésiliennes".

Le tabou est le même : les femmes cachent à leur entourage qu’elles ont eu recours à la chirurgie, parfois même à leur propre mari, selon le Dr Taleb. L’opération, sous anesthésie générale, dure entre 40 minutes et 4 heures. Le principe : aspirer la graisse des bras, du ventre ou des jambes et la filtrer pour la réinjecter dans les fesses. Mais son coût de 2 millions de francs CFA, soit 3000 euros, la rend inaccessible pour la plupart des Ivoiriennes.