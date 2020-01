Des fumées des incendies australiens ont atteint le Chili et l'Argentine

Des fumées des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie ont atteint le Chili et l'Argentine après avoir parcouru plus de 12.000 km au-dessus du Pacifique, ont annoncé lundi les services météorologiques de ces deux pays sud-américains.

En début de journée, "le soleil (a été marqué) de tons rouges en raison d'un nuage de fumée provenant des incendies" australiens, a indiqué à l'AFP Patricio Urra, un responsable de l'institut de météorologie chilien.

Le nuage de fumée se situe à 6000 mètres d'altitude et aucun phénomène météorologique n'est annoncé qui pourrait le faire descendre vers la surface de la terre, a-t-il expliqué.

Dans le même temps, le Service météorologique national d'Argentine (SMN) a diffusé des images satellite montrant le nuage de fumée "transporté par les systèmes de fronts qui se déplacent d'ouest en est".

"Quelle conséquence cela peut avoir ? Aucune vraiment importante, seulement un coucher du soleil et un soleil un peu plus rougeâtres", a indiqué le SMN sur Twitter. L'entreprise de météorologie Metsul, une référence en la matière dans la région, a indiqué que les fumées pourraient également atteindre Rio Grande do Sul, l'Etat le plus méridional du Brésil.

L'Australie est en proie depuis septembre à de gigantesques incendies qui ont fait 24 morts et dévasté une superficie presque équivalente à l'île d'Irlande.