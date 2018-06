Des Européens face aux clichés eurosceptiques (websérie documentaire)

Une vague populiste et eurosceptique submerge aujourd’hui l’échiquier politique des grands pays européens : UKIP au Royaume-Uni, le FPÖ en Autriche, l’AfD en Allemagne, le PVV aux Pays-Bas, le Mouvement 5 étoiles en Italie, le FN en France, PiS en Pologne, Fidesz en Hongrie... La liste de ces mouvements politiques est longue. Et leur audience en hausse.

Ces mouvements eurosceptiques disent que l’identité nationale est menacée par l’universalisme du projet européen, perçu comme une porte d’entrée vers la mondialisation. Que l’Europe est le navire amiral de l’ultralibéralisme, qui impose l’austérité comme modèle économique. Que l’Europe favorise le dumping social, au travers de la libre circulation de ses travailleurs. Que l’Europe est un succédané de démocratie, qu’elle fonctionne en vase clos avec des apparatchiks coupés de la réalité quand elle n’est pas à la botte des lobbies...

Pendant un an, l’émission "Accents d’Europe" de RFI est allée à la rencontre des citoyens européens qui, à leur échelle, vivent, analysent et dénoncent (parfois seulement en partie) ces clichés eurosceptiques.

Découvrez les histoires de Gözde, Bálint, Cristian et Elli, quatre Européens qui font face aux critiques eurosceptiques, à travers "L'Europe... et moi ?", une websérie documentaire en français et anglais qui offre une expérience multimédia augmentée.

>> Pour la découvrir, rendez-vous sur rtbf.be/leuropeetmoi.