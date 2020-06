Des eurodéputés font campagne en Pologne sans respecter les mesures anti-coronavirus puis rentrent à Bruxelles

Pourtant, le gouvernement polonais exige toujours qu'au moins 2 mètres de distance soient conservés dans les espaces publics. Mais il n'est plus obligatoire de se couvrir la bouche et le nez depuis le 30 mai.

Certains de ces eurodéputés sont ensuite revenus à Bruxelles alors qu'ils ont la possibilité de participer aux réunions en ligne, à distance. Mais en se déplaçant vers la capitale belge, ils touchent une allocation quotidienne. Le Parlement verse en effet une indemnité forfaitaire de 323 euros pour couvrir les frais de logement et les frais afférents pour chaque jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg des députés lors des activités officielles, à condition qu'ils signent un registre de présence.

C’est le cas de Jadwiga Wiśniewska. Elle était en Silésie, la région polonaise comptant le plus grand nombre de cas de COVID-19. Plus d'un tiers des cas confirmés à l'échelle nationale sont encore concentrés dans cette région : 12.413 cas et 317 décès en Silésie pour 33.395 cas et 1.429 décès en Pologne. Même si ces chiffres sont nettement inférieurs aux chiffres belges, les affaires étrangères belges déconseillent les déplacements vers cette région.