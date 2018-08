Des entreprises sud-coréennes accusées d'avoir violé les sanctions contre le Nord

Trois entreprises sud-coréennes ont importé l'année dernière du charbon et du fer de Corée du Nord, possiblement en violation des sanctions de l'ONU imposées contre Pyongyang, ont accusé ce vendredi les douanes sud-coréennes.

Plus de 35.000 tonnes de charbon et de fer nord-coréen ont été importées au Sud, via la Russie, entre avril et octobre 2017, pour une valeur de 6,6 milliards de wons (5,1 millions d'euros), a précisé un responsable des douanes.

En plus de violer les lois sud-coréennes, certaines de ces cargaisons ont probablement enfreint également les résolutions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU pour contraindre le Nord à renoncer à ses programmes militaires nucléaires et balistiques.

"Tout navire qui est soupçonné d'avoir violé les sanctions de l'ONU sera immobilisé ou interdit d'entrée dans les ports sud-coréens", ont indiqué les douanes.

Des cargaisons falsifiées

Les cargaisons de charbon étaient d'abord expédiées en Russie, où leur origine était modifiée comme étant russe au moyen de faux documents, avant d'être chargées sur des navires à destination de Corée du Sud, ont indiqué les douanes dans un communiqué publié au terme d'une enquête de 10 mois.

Une autre fraude a consisté à importer de Corée du Nord de l'anthracite, une variété de charbon très pur, qui était transféré dans le port russe de Kholmsk, où il était "maquillé en un type de charbon à coke qui n'implique pas de document d'origine", avant d'être chargé sur des bateaux et expédié au Sud.

"Les douanes ont identifié sept infractions criminelles et saisiront les autorités judiciaires des cas de trois individus et trois entreprises en demandant leur inculpation", indique le communiqué.

Société écran à Hong Kong

"Il est nécessaire de regarder le calendrier des résolutions de l'ONU (...) pour déterminer si ces activités étaient des violations", ajoute-t-il.

L'annonce de ces possibles violations des sanctions intervient une semaine après la publication d'un rapport de l'ONU accusant le Nord de les enfreindre en continuant à exporter du charbon, du fer et d'autres marchandises nord-coréennes, ainsi qu'en menant des transbordements illégaux de produits pétroliers en mer.

La Corée du Nord a continué de percevoir des revenus de ses exportations illicites, notamment de fer et d'acier à la Chine, à l'Inde et d'autres pays, qui lui a rapporté près de 14 millions de dollars d'octobre à mars dernier.

Les douanes ont également découvert un trafic de fonte brute vendue par des suspects à un acheteur sud-coréen au travers d'une société écran basée à Hong Kong.

Ces suspects auraient été payés en charbon, et non en liquide.

Isolation économique de la Corée du Nord

L'an dernier, le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions pour interdire les exportations de matières premières de Pyongyang, afin d'assécher les revenus en devises du régime engagé dans un programme de missiles nucléaires.

La péninsule connaît depuis le début de l'année une remarquable détente, qui a été illustrée par deux rencontres entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un et un sommet historique entre ce dernier et le président américain Donald Trump à Singapour.

À cette occasion, M. Kim s'était engagé à travailler pour la dénucléarisation de la péninsule, une formule vague sujette à des interprétations divergentes.

Pyongyang n'a procédé à aucune mesure confirmée et dénoncé les exigences "unilatérales" des Etats-Unis et leurs "méthodes de gangsters".

La Russie et la Chine ont exhorté le Conseil de sécurité à assouplir les sanctions pour saluer les efforts de dialogue de la Corée du Nord et le fait qu'elle ait cessé les tirs de missiles.

Mais Washington a exhorté la communauté internationale à maintenir une pression maximale sur la Corée du Nord pour la contraindre à renoncer à ses arsenaux atomiques.