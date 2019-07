Des douaniers chinois du Xinjiang installent une application espionne sur les smartphones des voyageurs

A la frontière entre la région du Xinjiang, et le Kyrgyzstan, des douaniers installent secrètement une application espionne sur les smartphones des voyageurs entrant en Chine, révèle une enquête journalistique de The Guardian, du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, du service public audiovisuel de la Basse-Saxe NDR, du New York Times et de Motherboard.

Les douaniers chinois prennent les smartphones Android des voyageurs à la frontière et y installent une application qui extrait les e-mails, SMS, et contacts, ainsi que des informations sur l’appareil lui-même, sans prévenir son propriétaire. L’application scanne également l’activité sur les réseaux sociaux chinois, comme Weibo. Cette application est retirée du smartphone avant que le smartphone ne soit rendu, mais chez certaines personnes, elle a mal été désinstallée, ce qui a permis sa découverte.

The Guardian, avec l’aide d’experts en cybersécurité, a analysé l’application : celle-ci passe en revue une série de termes considérés comme problématique par les autorités : du contenu associé au terrorisme islamique, des modes d’emploi d’armes, de la littérature du Dalaï-Lama, ou encore des textes et documents relatifs à Taiwan ou Hong Kong. Les analystes ne savent par contre pas ce qu’il advient des données collectées.

Surveillance accrue des Ouïghours

Cette surveillance accrue des autorités chinoises n’est pas étonnante : le pays tient particulièrement à l’œil les Ouïghours, minorité musulmane persécutée, et ethnie principale de la province du Xinjiang. Human Right Watch a récemment dénoncé, dans un rapport, un "système de surveillance de masse" de la communauté via une application mobile.

L’application en question est liée à la Plateforme intégrée d’opérations conjointes ("Integrated Joint Operations Platform", IJOP), qui est utilisée par la police du Xinjiang pour "collecter des données personnelles et signaler les individus jugés potentiellement menaçants", rapporte HRW. Parmi ces données sur les habitants de la région, qui compte 13 millions de musulmans turciques, se retrouve le groupe sanguin, la taille, l’affiliation politique ou religieuse. Des données biométriques, notamment des échantillons d’ADN, des empreintes digitales, des analyses de l’iris et des groupes sanguins des résidents de 12 à 65 ans, ont également été récoltées durant une campagne baptisée "Frapper fort". "Les autorités chinoises ont programmé l’IJOP de telle manière que de nombreuses activités ordinaires et légales sont traitées comme des indicateurs de comportements suspects", souligne l’ONG.