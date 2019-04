Des dizaines de milliers de manifestants à Belgrade pour réclamer la démission du président Vucic

Ce samedi, sous une pluie fine, la manifestation organisée à Belgrade contre le président Vucic et son gouvernement rassemble à nouveau plusieurs dizaines de milliers de personnes en face du parlement, bien surveillé par des dizaines de policiers anti-émeutes. Accusant le président Aleksandar Vucic de dérive autoritaire, des opposants manifestent chaque samedi dans différentes villes de Serbie et cela depuis le 8 décembre. En mars dernier, la contestation avait déjà mobilisé plusieurs milliers de personnes dans la capitale. Rassemblés devant le palais présidentiel, les manifestants réclamaient déjà plus de démocratie, une plus grande liberté de la presse et des élections libres. A plusieurs reprises, Aleksandar Vucic a fait savoir qu’il n’avait pas peur et que "même cinq millions de personnes dans les rues ne le ferait pas céder en faveur d’une réforme électorale et d’une plus grande liberté de la presse". Il s’était dit prêt, en revanche, à convoquer des élections anticipées pour vérifier la popularité de son parti. Des paroles pas encore suivies de faits. Les manifestants quant à eux ne baissent pas les bras et continuent de réclamer la démission de leur président.