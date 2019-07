Des dizaines de milliers de Japonais ont été évacués en raison de fortes précipitations

Des dizaines de milliers de Japonais ont été évacués dans l'ouest du pays après qu'un déluge de pluie a frappé la région. Les météorologues s'attendent à des coulées de boue et des inondations sur l'île de Kyushu et la région de Chugoku à la suite du passage du typhon Danas, venu de Corée et qui a déversé une quantité record de pluie sur l'ouest du Japon. La population de Fukuoka et d'Hiroshima a été évacuée.

A 09h00 heure locale, l'oeil de la tempête se trouvait au-dessus de la péninsule coréenne, se déplaçant vers le nord-est à 30 km/h, avec des vents soutenus de 65 km/h et des rafales pouvant atteindre 90 km/h. Il y a un an, l'ouest du Japon avait déjà été la proie de pluies abondantes. Plus de 220 personnes étaient mortes, le plus grand nombre de décès liés à la météo en trois décennies.