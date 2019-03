Des crimes contre l'humanité commis en RDC mi-décembre ? C'est possible selon l'ONU

Les Nations Unies ont terminé leur enquête sur ce qui s’est passé dans l’Ouest de la République démocratique du Congo mi-décembre. On parle des attaques dirigées contre les habitants de Yumbi, Bongende et Nkolo. 535 morts et 111 blessés au moins.

Deux jours de massacres

Le 16 décembre dernier, les tensions qui couvent depuis plusieurs semaines dans la région de Yumbi explosent. Un chef coutumier de la communauté Banunu est décédé et le lieu de son enterrement pose problème. Les populations Banunu de la région sont attaquées par des membres de la communauté rivale, les Batende avec lesquels ils sont en conflit à propos de terres depuis bien longtemps. En 2 jours, à l’aide de fusils de chasse, de machette, d’arcs, de flèches et d’essence, les habitants sont massacrés, les maisons détruites, les réserves brûlées. 535 personnes sont mortes et 111 personnes blessées.

« Nous avons pu vérifier de manière exhaustive qu’au moins 535 hommes, femmes et enfants ont été tués et 111 autres blessés dans les rues de Yumbi, Bongende et Nkolo. Ces chiffres sont très probablement sous-estimés, le nombre de victimes est sans doute beaucoup plus élevé, car on pense que les corps de centaines de victimes ont été jetés dans le fleuve Congo » a expliqué lors d’une conférence de presse Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme.

Un état absent qui a échoué à protéger sa population

Depuis Genève, où se tenait la conférence de presse, les Nations-Unies exhortent les autorités congolaises à mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur l’ensemble des attaques. « La violence a été facilitée par l’absence d’action de l’Etat pour empêcher les attaques, les autorités provinciales semblent avoir échoué dans leur mission de protection de la population. Malgré des signes évidents de montée de tensions et un risque accru de violence, aucune mesure n’a été prise pour renforcer la sécurité avant les attaques » précise la porte-parole.

De possibles crimes contre l’humanité

Ces attaques intercommunautaires ont été planifiées et exécutées selon les enquêteurs de l’ONU. Avec l’aide de chefs coutumiers précisent-ils, ce qui pourrait constituer des crimes contre l’humanité. Ils n’ont pas été en mesure de préciser le nombre de personnes toujours disparues suite à ces massacres. Environ 19.000 personnes ont fui de l’autre côté du fleuve Congo et se sont réfugiées au Congo Brazzaville. Nous les avions rencontrées sur place.