"Des cibles à abattre" ou lorsque les journalistes sont obligés de se former pour se protéger dans l'exercice de leur profession

Le lieu de rendez-vous est fixé à Sérifontaine, dans l’Oise, à près de 100 km de Paris. Les locaux d’une ancienne usine servent désormais à la formation continue pour des membres d’entreprises, d’institutions ou encore des journalistes. "Le monde évolue et nous avec", lance Maxime Fuentes, ancien militaire belge, désormais directeur-exécutif d’Amarante Académie. " On a senti ces dernières années que les situations qu’on retrouverait avant sur zones de guerre se sont désormais exportés chez nous, en Belgique ou en France. Il nous arrivait de former quelques journalistes mais les demandes sont beaucoup plus nombreuses aujourd’hui."

Raison pour laquelle la VRT vient de signer un contrat de quatre ans pour former, suivre et protéger toute une série de ses journalistes. "C’est cela qui est intéressant", poursuit Maxime Fuentes. "Le processus s’étale du début avec la formation à la protection sur le terrain où ils sont amenés à réagir et utiliser les techniques enseignées."

Les médias ont besoin d’apprendre des techniques

Ce jour-là, un des observateurs de l’Union Européenne est là. Car l’Union vient de signer un contrat pour former quelques 6000 hommes actifs sur le terrain. Si les attentats en France et en Belgique expliquent ces choix de formation opérés par des médias comme la VRT ou encore TF1, ils ne sont pas les seuls. On observe en effet ces dernières années que les agressions envers la presse se multiplient et se banalisent aussi. Au coin de la rue. Aussi. "Les médias qui nous contactent pour leur donner des formations ont pris conscience qu’ils ne font plus exception. Qu’ils sont désormais soumis à la même règle que pour les représentants de l’Etat ou des entreprises. Les journalistes font aujourd’hui les frais de cette évolution de la société qui veut qu’aujourd’hui tout le monde soit une cible et tout le monde est une menace. Et dans les nouveaux contextes auxquels on fait face aujourd’hui, les médias ont besoin d’apprendre des techniques. Ils ont aussi besoin d’acquérir quelques notions et solutions, dans une démarche de prévention, pour pouvoir éviter certains drames", explique Didier Ranchon, vice-Président d’Amarante International.