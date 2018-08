Des chasseurs F-22 Raptor déployés en Europe pour s'entraîner avec les aviations alliées

Les Etats-Unis ont déployé en Europe l'un des fleurons de leur arsenal, le chasseur-bombardier furtif F-22A Raptor, dont une escadrille, venue tout droit de Floride, opère depuis l'Allemagne pour s'entraîner avec - et contre - d'autres appareils alliés et participer à la dissuasion dans le cadre de l'Otan face à une Russie plus agressive.

Ces avions de combat de cinquième génération, furtifs et polyvalents (ils peuvent effectuer des missions air-air et air-sol) ne sont que rarement dépêchés en Europe - à quatre reprises depuis 2015 -, généralement pour quelques semaines et avec un halo de mystère.

Cette fois, ce sont treize Raptor qui se sont installés depuis le 8 août sur la base aérienne de Spangdahlem, dans l'ouest de l'Allemagne, près de la frontière luxembourgeoise. Les appareils et le personnel - environ 250 personnes - proviennent du 95th Fighter Squadron, basé à Tyndall, en Floride (sud-est des Etats-Unis).

L'objectif de ce déploiement est d'intégrer ces avions de 5ème génération - le seul autre chasseur revendiquant cette qualité dans l'arsenal américain est le F-35 Lightning II du même constructeur, le groupe Lockheed Martin - avec des appareils de 4ème génération, comme le F-16, les Mirage et Rafale français et l'Eurofighter européen, pour améliorer leur efficacité.

Il s'agir d'"interagir pour accroître l'interopérabilité" entre ces deux générations d'avions de combat et avec les aviations des pays alliés, a expliqué le commandant des forces aériennes américaines en Europe (USAFE) et en Afrique, le général Tod Wolters, lors d'une récente visite à Spangdahlem en compagnie d'un petit groupe de journalistes, dont un de l'agence Belga.

En une seule journée, les F-22 de Tyndall, souvent accompagnés de F-16 du 480th FS de Spangdahlem, ont ainsi volé aux côtés ou affronté en combat aérien des chasseurs F-16 belges et néerlandais, des Mirage français et des Eurofighter allemands, a pour sa part indiqué le chef de cette unité, le lieutenant-colonel Michael Richard.

Missions air-air

Arrivés le 8 août en Allemagne, les Raptor ont ainsi multiplié les déplacements dans d'autres pays européens, dont la Grèce et l'Espagne. Quatre d'entre eux ont aussi participé le 15 août au défilé aérien de la journée des forces armées polonaises au dessus de Varsovie. Le même jour, deux F-22 ont aussi effectué un aller-retour vers Ørland (Norvège) et s'entraîner avec des F-16 et des F-35 locaux.

Les autres visites ne seront révélées qu'a posteriori, a indiqué le général Wolters, alors que les autres aviateurs américains ne répondent pas systématiquement aux questions qui leur sont posées.

Selon le général, les missions effectuées avec les aviations alliés commencent en général par des engagements simples, à un un contre un, avec le but d'évoluer vers de plus grosses formations ("large force employment" en jargon militaire) en utilisant "toute la gamme" des capacités du F-22, tant pour les missions air-air qu'air-sol.

La durée précise de ce déploiement n'a pas été révélée, mais les Raptor devraient avoir regagné les Etats-Unis début septembre et ne pourront dès lors participer au meeting, les Belgian Air Force Days que la composante Air organise les 8 et 9 septembre sur la base de Kleine-Brogel.

L'US Air Force a accru depuis 2014, à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, la fréquence et le nombre de déploiements d'avions de combat en Europe en appliquant un concept d'"intégration totale des forces" fournies par des unités d'active, de réserve et de la Garde nationale ("Air National Guard", ANG).

Ce déploiement à des fins d'entraînement est financé par l'"initiative de dissuasion européenne" (EDI, lancée par l'ancien précédent américain Barack Obama, sous l'appellation d'"European Reassurance Initiative", NDLR) pour dissuader notamment la Russie de toute velléité d'agression d'un pays de l'Otan.