Des centaines de parapentistes se posent au sommet du Mont Blanc : rêve d'Icare ou inconscience ?

Des parapentistes ont pu se poser sur le sommet du Mont Blanc, mais l’initiative fait polémique : deux morts ont obligé les autorités françaises à réagir.

Ils étaient plusieurs centaines mercredi dernier à voler sans moteur à plus de 4800 mètres d’altitude. "C’est assez exceptionnel. On va déplier un bout de chiffon en haut d’une montagne, et ce bout de chiffon va vous amener au sommet de l’Europe. Le tout sans moteur. C’est incroyable. C’est le rêve d’Icare", s’émerveille le parapentiste Bastien Langlois.

Ce rêve, il est rendu possible par les conditions météo exceptionnelles. Même en altitude, les températures montent jusqu’à 15 degrés. "La canicule en France a créé des courants thermiques ascendants qui montent très haut, ce qui nous a permis de monter jusqu’à 5000 mètres et de nous poser au sommet du Mont Blanc." Mais une fois posé, encore faut-il redécoller. Une opération rendue compliquée par l’espace restreint d’un tel environnement, d’autant que l’oxygène en altitude se fait plus rare. Les effets ressentis par l’organisme sont similaires à ceux provoqués par l’alcool, avec une altération de la prise de décisions.

Des accidents de vol provoquent deux décès

Deux pratiquants de parapente sont morts samedi après-midi en Haute-Savoie au cours de deux accidents de vols distincts survenus près d’une zone de décollage située au Grand-Bornand, a-t-on appris auprès des secours en montagne.

La première victime est un homme de 64 ans retrouvé peu après 13h30 par les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) d’Annecy en arrêt cardio-respiratoire. Il aurait été victime d’une rafale de vent qui l’aurait contraint à un violent retour au sol. Il a été déclaré décédé sur place par les secours.

Même lieu et mêmes circonstances pour la seconde victime, un homme de 52 ans retrouvé conscient par les hommes du PGHM. L’homme est mort de ses blessures lors de son transport à l’hôpital. Deux enquêtes, confiées au PGHM d’Annecy, ont été ouvertes pour déterminer les circonstances exactes de ces deux drames.

Pour préserver la sécurité des parapentistes, les mairies de Chamonix et Saint-Gervais ont décidé d’interdire l’atterrissage de parapentes au sommet du Mont Blanc.