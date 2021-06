Des centaines de migrants affluent de nouveau en bateau sur l'île de Lampedusa

Sur les dernières 24 heures, des centaines de migrants sont arrivés en bateau sur l'île italienne de Lampedusa. Selon les médias, la police a recensé mardi matin environ 700 personnes, dont des mineurs d'âge, arrivées par bateaux en provenance de Tunisie ou d'autres pays africains.

Petite île sicilienne, Lampedusa a connu un fort et rapide afflux de quelque 2000 migrants il y a un peu plus de quatre semaines. A Rome, les autorités et le gouvernement tentent de transférer rapidement ces personnes vers des navires de quarantaine ou vers d'autres régions dans le pays.

Selon l'agence de presse italienne Adnkronos, le centre d'accueil de l'île est construit pour environ 250 personnes et est, par conséquent, débordé avec plus de 1000 migrants à accueillir.

Globalement, comparé à la même période l'année dernière, le nombre de migrants arrivés en Italie a pratiquement triplé. A plusieurs reprises, Rome a fait appel à l'Union européenne pour prendre en charge une partie de ces personnes. Mais plusieurs dirigeants d'Etats membres se sont montrés sceptiques et doutent que l'Italie soit débordée.