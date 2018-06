Des centaines de manifestants devant un congrès de l'AfD à Augsburg

Des centaines de personnes manifestaient samedi contre le parti populiste allemand AfD (Alternative für Deustchland) qui tient un congrès à Augsburg (Bavière).

Les protestataires, réunis devant le centre de conférence, dénoncent via des bannières et slogans la "propagande nazie" du parti. Deux mille policiers ont été appelés en renfort à Ausgburg durant le meeting du parti d'extrême droite. Le succès du parti au élections de septembre a créé l'émoi en Allemagne. L'AfD est devenu le plus important parti d'opposition.