Des carrousels pour produire de l’électricité dans les écoles ghanéennes

Dans les zones reculées du Ghana, où les raccordements au réseau électrique sont rares, une ONG installe des dispositifs équipés de générateurs et de lampes. Le but : permettre aux enfants des zones rurales de pouvoir faire leurs devoirs le soir.

La route d’asphalte de la capitale a depuis longtemps laissé place à de la terre et à d’énormes nids-de-poule. Une quarantaine de kilomètres séparent Accra d’Obosono, une bourgade rurale nichée dans les collines. La plupart des habitants vivent de l’agriculture et ne disposent pas de l’électricité.

"Notre but est d’amener le courant dans les zones les plus reculées du pays pour permettre aux enfants d’étudier le soir", souligne Isaac Darko-Mensah, le représentant au Ghana de Empower Playgrounds Inc.

30 minutes de carrousel la recharge

L’ONG américaine installe depuis 2008 des carrousels dans les cours des écoles du pays. Les enfants font tourner le dispositif, qui alimente un générateur et recharge des lanternes. "Si la batterie est complètement à plat, il faut environ jouer 30 minutes avec le carrousel pour les recharger", poursuit-il.

A l’école d’Obosono, le carrousel a été installé en septembre 2019. Les quelque 187 élèves se répartissent 34 lanternes. "A la fin de la journée, nous fournissons une lanterne à un responsable, chez qui les devoirs seront faits", avance Emmanuel Dzidefo-Akporlu, le directeur de l’école, qui promeut également le "travail d’équipe".

"Les enfants sont répartis en fonction de leur zone de résidence, car la plupart vivent assez loin de l’école, et cela permet aussi aux plus âgés d’aider les plus jeunes à faire leurs devoirs."

Au Ghana, il n’y a pas de crépuscule, et il fait nuit toute l’année à partir de 18 heures. Dès lors, il devient difficile pour les enfants des zones rurales, sans accès à l’électricité, de pouvoir faire leurs devoirs le soir.