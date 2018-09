Des bébés tortues retrouvés morts avec du plastique dans l'estomac en Australie

En Australie, plus de la moitié des bébés tortues retrouvés morts avaient du plastique dans l'estomac.

Le plastique, grand coupable

Les tortues font partie des animaux les plus touchés par la pollution et notamment par les déchets abandonnés des touristes et autres industriels. Elles ingèrent notamment des sacs plastiques qu'elles confondent avec les méduses dont elles raffolent. Et le risque d’avaler des sacs augmente à cause de la raréfaction de leur alimentation.

Les tortues les plus touchées sont les juvéniles. Selon une étude réalisée en Australie, une tortue ayant ingéré un morceau de plastique a 22 % de chances de mourir et 50 % de chances de mourir si elle a ingéré plus de 14 morceaux.

Autre chiffre alarmant : à l'échelle mondiale, 52 % des tortues marines auraient ingéré du plastique. Ce chiffre monte jusqu'à 80 % pour les jeunes tortues caouannes en Méditerranée occidentale et 90 % pour les jeunes tortues vertes au large du Brésil. Aujourd'hui, les 7 espèces de tortues marines sont menacées.