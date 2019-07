Des balançoires comme symbole de l'interaction à la frontière americano-mexicaine

Trois balançoires ont été installées à travers une clôture entre les Etats-Unis et le Mexique pour créer du lien entre les enfants et adultes de part et d'autre de la frontière, comme l'a rapporté sur Instagram Ronald Rael, un professeur américain d'architecture.

Les balançoires à bascule roses qui traversent les lattes de la clôture ont été installées près de la ville de Sunland Park, côté USA, et de Ciudad Juarez, côté mexicain.

Les actions qui sont prises d'un côté ont des conséquences directes sur l'autre côté

Il s'agit d'un projet de Ronald Rael et de sa collègue Virgina San Fratello. Sur des images filmées depuis les airs, on voit des enfants, séparés par la frontière, jouant ensemble. Les concepteurs ont voulu montrer que "les actions qui sont prises d'un côté ont des conséquences directes sur l'autre côté", comme l'a écrit M. Real sur le réseau social.

Le président américain Donald Trump souhaite ériger un mur sur la moitié des 3.200 kilomètres de frontière entre son pays et le Mexique, invoquant la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogues ou d'êtres humains et les bandes criminelles.

La Cour suprême américaine a autorisé vendredi l'utilisation par l'administration Trump de 2,5 milliards de dollars pour construire le mur, au grand dam des opposants au projet.