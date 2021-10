Des activistes tibétains arrêtés en Grèce lors d'une action contre les JO d'hiver à Pékin

Des activistes tibétains ont organisé dimanche une brève manifestation à l'Acropole d'Athènes contre la tenue des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, à la veille de la traditionnelle cérémonie d'allumage de la flamme olympique prévue lundi dans le stade antique d'Olympie. Trois activistes, deux femmes et un homme ont été arrêtés, a indiqué la police grecque.

Les manifestants ont brandi le drapeau tibétain et celui de la "révolution de Hong Kong" au sommet de l'Acropole, en scandant "Boycottez Pékin 2022" et "Libérez le Tibet", juste "48 heures avant que la flamme olympique ne soit transmise à Pékin", selon un communiqué publié par l'organisation Students for a Free Tibet, basée à New York. L'organisation confirme l'arrestation de deux personnes seulement.

Les drapeaux qui avaient été accrochés aux échafaudages de l'Acropole, ont été saisis par la police grecque.

"Il est temps désormais pour la communauté internationale et pour toutes les personnes de conscience de prendre position et de boycotter Pékin 2022, car sinon cela serait une approbation claire du régime génocidaire de la Chine", a déclaré Tsela Zoksang, une Tibéto-Américaine de 18 ans, l'une des personnes arrêtées à l'Acropole, citée dans le communiqué de Students for a Free Tibet.

Hong Kong Watch, une organisation humanitaire caritative basée au Royaume-Uni, a appelé dans un communiqué les autorités grecques "à résister à toute pression du gouvernement chinois pour extrader ces militants, à libérer de toute urgence Joey Siu et la militante tibétaine Tsela Zoksang et de leur permettre de retourner aux États-Unis d'Amérique".