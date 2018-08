Derrière le refus d'une trêve, les talibans défient l'OTAN

Les talibans n’observeront pas de cessez-le-feu pour l’Aïd el Kébir, la fête musulmane du sacrifice. Leur chef a annoncé qu’ils rejetaient la proposition du Président afghan, Ashraf Ghani, qui a décrété ce dimanche une trêve unilatérale de trois mois. Si elle n’était pas respectée, le gouvernement allait poursuivre ses opérations militaires.

Preuve que les talibans sont déterminés à poursuivre leurs attaques, ils ont pris en otage, ce lundi matin, dans le Nord du pays, plus d’une centaine de passagers qui voyageaient à bord de trois bus. Ils ont gardé une vingtaine de personnes, des fonctionnaires de l’Etat qu’ils ont identifiés et ensuite, ils ont relâché les civils.

Cela s’ajoute aux nombreuses autres attaques qui ont fait des centaines de morts, ces dernières semaines.

Pourquoi les talibans ont-ils rejeté la trêve proposée par le Président afghan ?

Pour les talibans, une trêve ne ferait que servir les intérêts de la mission internationale, sous commandement américain. L'OTAN compte 16 000 hommes en Afghanistan et ne cesse d’y renforcer son contingent. "Stratégiquement, les talibans veulent avoir eux-mêmes, le contrôle de la situation", analyse Nicolas Gosset, chercheur à l’institut royal supérieur de défense. "Selon eux, le pouvoir de décision pour une trêve doit être dans leur camp. Il ne doit pas émaner d’une demande ou d’une proposition du Président afghan, qu’ils considèrent comme la marionnette des américains. Et puis, une trêve ne colle pas avec leur calendrier. Le parlement afghan va prochainement être renouvelé. L’élection présidentielle se tiendra ensuite en 2019. L'intérêt des talibans est d’être dans le rapport de force, le plus possible, avant la tenue de ces élections ".

Quel est l'intérêt pour la Russie de proposer une médiation ?

Le Kremlin prépare, une nouvelle fois, une rencontre internationale pour ‘relancer le processus de réconciliation nationale en Afghanistan’ (la précédente avait eu lieu en avril 2017). Elle est fixée au 4 septembre. Les Talibans sont invités à y participer. Moscou veut ainsi jouer un rôle dans la région. "Depuis plusieurs années, on le voit avec le conflit syrien, la Russie est dans une phase d’affirmation de son rôle incontournable sur la scène internationale", explique Nicolas Gosset. "Le Kremlin veut être visible sur le dossier afghan par rapport à Washington. Il veut contenir les États-Unis, qui sont très présents en Afghanistan, en existant sur la carte. Par ailleurs, en misant sur les Talibans, Moscou joue contre Daesh, considéré comme une grande menace dans la région".

Aujourd'hui, on assiste à une surenchère criminelle, en Afghanistan, entre les talibans et l'Etat Islamique. Les Talibans sont des fondamentalistes musulmans qui veulent appliquer la Charia dans le pays. Mais contrairement à l’État Islamique qui a une visée internationale, les talibans ont une approche nationaliste.