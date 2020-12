Dernier journal français à n’exister qu’en version papier, le Canard enchaîné cède et se met au numérique

C’était le dernier journal français à n’exister qu’en version papier. Dès ce mardi 23 heures, le Canard enchaîné plonge dans le monde du numérique.

Face à une situation économique compliquée, l’hebdomadaire de presse satirique débute ainsi un nouveau pan de son histoire.

La faillite de Presstalis à l’origine de ce choix

Il est certainement révolu le temps où l’on ouvrait un journal papier tout en déjeunant. Aujourd’hui, on sort de plus en plus une tablette numérique ou un smartphone pour s’informer.

Ce phénomène, les médias français et belges l’ont bien compris depuis de nombreuses années. Mais si la quasi-totalité d’entre eux se sont donc rapidement mis au numérique, d’autres ont préféré conserver ce qu’ils aiment par-dessus tout, le papier.

C’était le cas du Canard enchaîné. Créé en 1915, ce journal satirique aura donc craqué après 105 ans et proposera dès ce mardi soir une version numérique sur son site internet.

Et à l’origine de ce choix un évènement : la faillite du distributeur Presstalis. Cette société de presse est chargée de distribuer des imprimés à travers un réseau de points de vente. Comme l’ensemble de la presse française, "le Canard" aura été fortement impacté par cette crise.

Les comptes du journal sont notamment passés dans le rouge pour la toute première fois depuis 105 ans. Les pertes ne sont toutefois que de 0,2% de ses produits d’exploitation. Le journal survivra donc à l’aide du numérique.