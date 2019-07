Déréglement climatique : l'Alaska en proie aux flammes, la Bolivie sous la neige

Quand la Belgique transpire à grosses goutes, d'autres pays doivent également composer avec des phénomènes météorologiques extrêmes. Chaleur et feux de forêt en Alaska, froid extrême et chutes de neige en Bolivie, le dérèglement climatique est en marche.

Depuis le mois de juin, l'état de l'Alaska est touché par une vague de chaleur sans précédent. Une température de 32 degrés Celsius y a été relevée le 4 juillet dernier, jour de la fête nationale américaine. Un record historique et un constat inquiétant dressé par des scientifiques, en l'espace de 100 ans l'état septentrional américain a subit un réchauffement deux fois plus rapide que la moyenne du globe. Conséquence directe, la multiplication des feux de forêt. Sur place, plus de 400 feux ont été dénombrés depuis le début de l'année et de nouveaux se déclarent quotidiennement.