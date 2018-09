Depuis début 2018, plus de 200.000 Afghans contraints à l'exode

Depuis le début de l'année, plus de 206.000 personnes ont été contraintes de quitter leur ville ou leur village en Afghanistan dans le contexte de la lutte contre le groupe islamiste taliban, ressort-il d'un rapport rendu public dans la nuit de mardi à mercredi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (BCAH).

Selon ce rapport, plus de 5.400 personnes ont été déplacées rien que la semaine dernière, principalement à cause des violents combats entre les troupes gouvernementales et les talibans dans la province d'Uruzgan, au sud du pays.

Un attentat perpétré par les talibans à Ghazni, la capitale de la province, a également chassé plus de 30.000 personnes de leurs foyers à la mi-août. Depuis janvier, 31 des 34 provinces afghanes ont accueilli des réfugiés de guerre, dont 57% ont moins de 18 ans.

En 2017, 450.000 déplacés à l'intérieur du pays

Selon une source militaire, les talibans contrôlent environ 14% du territoire.

L'année dernière, l'ONU avait dénombré quelque 450.000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il est aujourd'hui difficile d'établir si celles-ci sont toujours déplacées, notamment à cause du manque d'accès à de nombreuses provinces fortement peuplées. L'Afghanistan compte environ 30 millions d'habitants.