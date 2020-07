Départs en vacances en France: un pic de 955 kilomètres de bouchons

Temps de parcours allongés

Le temps de parcours à 13h était ainsi de cinq heures au lieu d'01h35 entre Lyon et Orange. Dans l'autre sens de l'autoroute, un bouchon de "curiosité" a rallongé de 20 minutes le trajet des usagers. Sur la façade atlantique, les vacanciers devaient également ronger leur frein sur l'A10, que gère également Vinci, en mettant trois heures de Poitiers à Bordeaux au lieu de 02h10. Pour le trajet inverse, il faut compter 45 minutes de plus. Enfin, entre Toulouse et Narbonne, sur l'A61, on enregistrait un temps de parcours de 01h40 au lieu d'01h20.

Sur l'A43 enfin, Bison futé enregistrait à la mi-journée un bouchon de 24 kilomètres en Isère, de Saint-Quentin-Fallavier à Cessieu.

"Cela va rester tendu jusqu'en fin d'après-midi", a prévenu Vinci Autoroutes.

Dimanche, la journée sera classée orange pour les départs en Ile-de-France et dans le Grand Ouest.