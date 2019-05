Denver, première ville américaine à dire "oui" aux champignons hallucinogènes

Etats-Unis : légalisation du cannabis dans les états du Colorado et de Washington - JT13h... Le Colorado et Washington ont légalisé la consommation de cannabis. Reportage à Denver où les commerces de cannabis ont peine à trouver suffisamment de personnel pour répondre à la demande. Interviews: Itw de Andy Williams (Président de "Medecin Man"). Itw de Shannon Foreman (Agence d'intérim "Hemp Temps"). Itw de William Schlesinger (Employé à temps partiel "Ballpark Holistic Dispensary"). Itw de Pete Williams (Administrateur de "Medecin Man"). Vues: Vues de quidams dans un coffee shops pour acheter du canabis ; vues de sachets de canabis ; vues d'employés nettoyant du cannabis ; vue d'un panneau "Welcome to Medecin man" ; vues de plants de cannabis ; vue d'un homme préparant du cannabis ; vue d'un homme pesant du cannabis ; vue d'un panneau "holistic dispensary".