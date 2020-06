Démonter des statues de personnages emblématiques, un moyen de "passer d'une ère à une autre", qui compte de nombreux précédents

S'attaquer aux pierres qui nous sont devenues odieuses est un geste qui s'inscrit dans l'histoire européenne, explique Jean-Philippe Schreiber, professeur d'histoire à l'Université Libre de Bruxelles : "L'histoire des nations européennes est traversée par le déboulonnage des statues parce que c'est une façon de de signifier le passage d'une ère à une autre. Au moment de la chute du communisme on a cassé le mur de Berlin, mais on a aussi jeté à terre nombre de statues de Lénine et d'autres figures majeures de l'héritage communiste. C'est donc une tradition pour signifier le passage d'une ère à une autre".

France

Statue brisée de l’empereur Napoléon, place Vendôme, à Paris, le 16 mai 1871 - © Bibliothèque nationale du Brésil

Napoléon à Paris en 1871

Le 16 mai 1871, alors que la Commune de Paris est en insurrection contre le gouvernement après la défaite face à la Prusse en 1870, les communards parisiens déboulonnent la colonne Vendôme, où la statue de Napoléon Ier trône à plus de quarante mètres de haut. Le peintre Gustave Courbet est jugé, condamné et emprisonné pendant six mois pour avoir mené ce mouvement et la colonne sera reconstruite au même endroit, en 1873, à ses frais.

Martinique : Victor Schoelcher en 2020

Le 23 mai 2020, deux statues de Victor Schoelcher sont renversées en Martinique par des militants anti-béké et hostiles à l'héritage colonial. Ces hommages à celui qui avait décrété l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848 empêchent, pour certains opposants, la reconnaissance des héros locaux de l'abolition. Dans cette vidéo, deux jeunes filles revendiquent cette action.