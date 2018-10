Démocratie européenne: quelle place pour les citoyens ?

Le renforcement de la légitimité démocratique à travers une plus grand participation des citoyens fait partie des 10 priorités de la Commission Juncker. Alain Deneef organise ce weekend le Jubel festival au parc Léopold à Bruxelles. Pour le président du premier festival européen de la démocratie, il y a toujours "une insuffisance de débats publics et dans ceux qui existent on feint souvent d'écouter les citoyens. On n'entend pas dans leurs véritables préoccupations."

Cet événement d'un nouveau genre se veut une plateforme pour débattre sur l'Europe dans une Union qui souffre encore d'un fort déficit démocratique:

" Tant qu'on n'aura pas des institutions qui permettent une expression plus direct de la volonté des peuples et de manière non segmentée c'est à dire, pas pays par pays mais au niveau global, peut-être au travers de l'élection d'un président ou à travers des listes transnationales, tant qu'on n'aura pas des mécanismes plus intégrateurs, on restera dans une démocratie européenne fragmentée."

Découvrez l’intégralité de l’interview d'Alain Deneef, ce vendredi à 19h10 dans La Semaine de l'Europe sur La Première.

Toute l'actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.