Démission ? Remaniement ? Le gouvernement italien sous très haute tension

Le divorce n’est pas encore prononcé entre les deux partis qui forment le gouvernement italien (Lega/M5S, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles) mais il y a désormais plus qu’un parfum de crise au point que le Premier ministre Giuseppe Conte s’est rendu ce matin chez le président de la république, Sergio Mattarella, pendant une heure, ce qui n’était pas prévu. Et Giuseppe Conte, qui a annulé la conférence de presse prévue ce jeudi après-midi, n’est pas le seul à avoir bouleversé son agenda : ses deux vice-premiers ministres Matteo Salvini (Lega) et Luigi Di Maio (M5S) – qui sont en réalité les hommes fort du gouvernement - en ont fait de même, pour pouvoir se réunir en urgence avec les cadres de leur parti.

Officiellement, il n’est pas encore question de crise, mais personne n’est dupe. Dans une note de la Ligue dont a pris connaissance l’agence de presse italienne ANSA , on peut lire que "L’Italie a besoin de certitudes et de choix courageux, inutile de poursuivre entre les non, les renvois, les blocages et les disputes. Chaque jour qui passe est un jour perdu, la seule alternative à ce gouvernement est de rendre la parole aux Italiens avec de nouvelles élections". Et hier soir, après avoir annulé les deux étapes de sa "tournée des plages" devant le mener dans sept régions côtières jusqu’en Sicile dimanche, il s’est montré à Sabaudia, au sud de Rome sur la côte méditerranéenne, où il a notamment déclaré que "ou bien les choses peuvent se faire, ou bien la parole retourne au peuple".