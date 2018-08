Démission de Hulot: "Un vote de censure contre Macron" selon Mélenchon

Invité au même moment que Nicolas Hulot sur France Inter, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a sur le plateau de RMC "regretté ce départ" et rendu "hommage au travail accompli" par Nicolas Hulot. Mais il aussi déploré un manque de "courtoisie" du désormais ex-ministre envers M. Macron. "Est-ce qu'on fait la révolution environnementale en une année ? La réponse est non. Je préfère les petits pas au surplace", a ajouté Benjamin Griveaux.

Je respecte la décision de @N_Hulot même si je la regrette. Je salue son action depuis 15 mois au sein du gouvernement pour enclencher des transformations écologiques profondes : plus que jamais, celles-ci doivent être accomplies avec engagement, persévérance et détermination.

L'opposition a immédiatement réagi pour tirer à boulets rouges sur Macron

Le chef de la droite française et président du parti Les Républicains (LR) Laurent Wauquiez a ainsi déclaré qu'il pouvait "comprendre" que Nicolas Hulot "se sente trahi" par Emmanuel Macron, "comme pas mal de Français". "Je ne comprends pas qu'il renonce alors qu'on a eu une première année avec beaucoup d'accomplissements qui sont à mettre à son crédit. Il n'a pas gagné tous ses arbitrages mais c'est le lot des ministres (...) Il faut parfois savoir faire des accords et se dire que le petit pas qu'on a réalisé aujourd'hui permettra demain de faire un plus grand pas encore."

Pour le chef de file de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon : "La démission de Nicolas Hulot fonctionne comme un vote de censure contre Macron. Il confirme le diagnostic de mon discours de samedi. La macronie commence sa décomposition".

Chez les écologistes d'EELV, Yannick Jadot a estimé que le départ de Nicolas Hulot était "la conséquence de l'absence de politique écologique de ce gouvernement".

Alain Juppé, Maire de Bordeaux et ancien Premier ministre déclare sur Twitter : "Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au-delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer".

Olivier faure, Premier secrétaire du parti Socialiste sur Twitter : "Ne plus mentir, ne plus se mentir. Nicolas Hulot nous parle d’une trahison. Celle d’un pouvoir qui a abandonné toute référence au progressisme et à l’écologie. Les masques sont tombés un à un. À la gauche de relever le drapeau d’un nouveau modèle de développement".