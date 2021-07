Deliveroo envisage de quitter l’Espagne, où les livreurs devront bientôt être salariés

Deliveroo: tou(te)s salarié(e)s? - On n'est pas des pigeons (74/183) - 03/05/2021 Les livreurs, souvent jeunes, travaillant pour Deliveroo, par exemple, sont indépendants et sous-payés. C'est pourquoi, le PS (Parti socialiste) propose que ces travailleurs obtiennent le statut de salariés. Du côté de la CSC (Confédération des Syndicats chrétiens), Martin Willems, responsable des United Freelancers, fait remarquer que, les coursiers n'ayant aucune autonomie, le statut de salariés s'impose. Cela va coûter plus cher, le double en fait à Deliveroo ou à Uber Eats mais ce n'est pas impossible, d'autres le font.