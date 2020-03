Déjà 4,8 tonnes de cocaïne saisies à destination de la Belgique en 2020 selon l'ONU

Plus de 20,5 tonnes de cocaïne ont été saisies au cours des trois premiers mois de l'année dans 45 affaires différentes en Amérique latine et dans les Caraïbes, dont 4,8 tonnes étaient destinées à la Belgique, rapporte lundi le Programme de contrôle des conteneurs (CCP) des Nations unies.

A titre de comparaison, 74,8 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans ces régions du monde sur l'ensemble de l'année 2019.

Dans 26 des 45 affaires, les drogues étaient destinées au marché européen, soit 14,6 tonnes au total. Dans neuf cas, la destination finale était la Belgique, soit 4,8 tonnes.

Le CCP note également que, bien que le trafic via les conteneurs en provenance de Chine et du reste de l'Asie ait diminué ces derniers mois en raison de la propagation du coronavirus, des saisies de produits contrefaits ont encore lieu. "Des saisies d'armes, d'autres drogues et de cigarettes sont également signalées", indique le rapport.