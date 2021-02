Défilés en Iran pour le 42e anniversaire de la Révolution islamique

Des milliers d'Iraniens ont défilé mercredi à travers le pays à bord de leur véhicule pour célébrer le 42e anniversaire de la Révolution islamique malgré la pandémie de coronavirus.

"Pas de rassemblement ni de marche" pour l'anniversaire du renversement du chah en 1979, a indiqué la télévision d'Etat plusieurs fois dans la matinée.

Une procession de voitures, de motos et même de vélos a convergé dans les rues de Téhéran vers la célèbre place Azadi. Certains avaient peint leur automobile en rouge, blanc et vert, couleurs du drapeau iranien que plusieurs brandissaient, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Seule la forme de la marche a changé cette année, pas sa nature", a affirmé un journaliste de la télévision d'Etat, ajoutant que certains automobilistes chantaient des slogans antiaméricains comme "Mort à l'Amérique".

Des défilés similaires ont eu lieu dans d'autres grandes villes du pays, notamment à Chiraz (sud), Qom, Ispahan (centre) et Machhad (est), selon des images diffusées par la chaîne publique.

Selon les autorités, le coronavirus a fait plus de 58.000 morts et contaminé près de 1,5 million de personnes en Iran, pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. La République islamique, qui compte plus de 80 millions d'habitants, a débuté mardi sa campagne de vaccination.

Dans un discours télévisé, le président Hassan Rohani a salué les Iraniens pour "leur patience face à trois ans de souffrance" en raison des sanctions rétablies en 2018 par l'ancien président américain Donald Trump dans le cadre de sa politique de "pression maximale" contre Téhéran.

Le retour des sanctions a suivi le retrait unilatéral des Etats-Unis --pays avec lequel Téhéran n'entretient plus de relations diplomatiques depuis 1980-- de l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Les sanctions ont plongé l'Iran dans une profonde récession, le privant des retombées économiques qu'il espérait du pacte.

"L'ère des sanctions maximales est révolue, l'ère de la guerre économique est révolue", a lancé M. Rohani, affirmant que "tout le monde s'était rendu compte que la pression maximale avait échoué".

Le nouveau président américain Joe Biden a promis de revenir dans l'accord de 2015, à condition que l'Iran renoue d'abord avec ses engagements, dont il s'est progressivement affranchi à partir de mai 2019. L'Iran exige de son côté la levée des sanctions avant tout retour à ses engagements.