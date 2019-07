Défilé du 14 juillet en France : les Belges présents dans le défilé et Charles Michel à la tribune présidentielle

Ce dimanche, c’est la fête nationale française, et parmi les festivités prévues, il y a le défilé militaire sur la plus célèbre des avenues du monde : celle des Champs Elysées. Cette année, le défilé est placé sous le signe de la coopération militaire européenne, un des grands chevaux de bataille d’Emmanuel Macron, qui présidera les festivités en présence de plusieurs dirigeants européens, dont Charles Michel ou Angela Merkel. Le défilé vise également à saluer l’ensemble des opérations militaires que la France a conduites en coopération avec ses voisins européens. Des représentants des troupes de l’Allemagne, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, et bien sûr de la Belgique, défileront aux côtés des troupes armées françaises.

Voici le programme complet de ce défilé du 14 juillet 2019, et troisième défilé pour le Président, Emmanuel Macron :

10 heures : Emmanuel Macron descendra l’avenue des Champs-Elysées à bord d’un "command car" avant de rejoindre la tribune présidentielle, installée Place de la Concorde. Charles Michel est arrivé peu de temps après.