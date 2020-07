Défense : l'Ukraine entame des manœuvres militaires avec les Etats-Unis en mer Noire

L’armée ukrainienne a entamé ce lundi des manœuvres navales en mer Noire avec les Etats-Unis, auxquelles participent également d’autres pays de l’Otan, un moyen pour Kiev de montrer le soutien occidental sur fond de tensions persistantes avec Moscou.

Ces exercices baptisés "Sea Breeze" (Brise marine) réunissent cette année 26 navires de huit pays. Ils dureront une semaine et se limiteront à des entraînements en haute mer et dans les airs, pour cause de restrictions dues au coronavirus.

"La mer Noire est essentielle au commerce maritime et à la stabilité en Europe", a déclaré pendant un briefing téléphonique le vice-amiral Eugene Black, le commandant de la 6e flotte américaine mobilisée pour ces manœuvres, qui, selon lui, permettent de "pouvoir opérer ensemble sans heurts et dissuader les agressions de l’adversaire".

Les Etats-Unis, un allié crucial

Washington est un allié crucial de Kiev dans son conflit avec la Russie, qui a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée, et sa guerre dans l’est de l’Ukraine avec des séparatistes prorusses. Après l’annexion de la Crimée et du port stratégique de Sébastopol qui s’y trouve, la Marine ukrainienne avait perdu environ les deux tiers de ses équipages et de ses navires.

La Bulgarie, la Norvège, la Roumanie, l’Espagne et la Turquie ainsi que la Géorgie, qui n’est pas membre de l’Otan mais aspire comme l’Ukraine à le devenir, participent aussi à "Sea Breeze" cette année.

Les Russes en position également

Le président russe Vladimir Poutine, qui visitait un chantier naval en Crimée, a cité ce lundi le commandement de la flotte russe de la mer Noire selon lequel les navires américains sur place sont attentivement observés, a signalé l’agence de presse Interfax.

