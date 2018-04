Défaillance chez Eurocontrol: risque de légers retards pour la moitié des vols européens

Une défaillance du Système amélioré de gestion tactique des flux (Enhanced Tactical Flow Management System) d'Eurocontrol a été notifiée. Les procédures d'urgence mises en place peuvent réduire la capacité du réseau aérien européen d'environ 10%, annonce mardi après-midi le contrôleur aérien sur Twitter. Eurocontrol précise que la panne concerne la gestion des vols et non le contrôle du trafic et sa sécurité.

Un porte-parole de Belgocontrol confirme que le nombre de décollages est pour l'instant limité. Cette restriction vaut tant pour l'aéroport national que les régionaux.

Contacté par nos soins, Eurocontrol déclaré que la panne a été identifiée, mais que les compagnies aériennes doivent maintenant réintroduire leurs données qui ont été perdues avant 10h26 ce matin. Ce qui explique que la situation ne sera pas revenue à la normale avant tard ce soir.

Selon Eurocontrol, 2950 vols européens étaient attendus aujourd'hui. La moitié pourraient connaître de légers retards.