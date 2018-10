Découvrez nos reportages dans une bande de Gaza à bout de souffle

Retrouvez les reportages de nos envoyés spéciaux Garry Wantiez et Daniel Fontaine dans la bande de Gaza.

Gaza: la sanglante marche immobile

Ils se sont rendus au cœur des manifestations qui se déroulent chaque semaine à la frontière israélienne. Des jeunes vont y défier les soldats israéliens qui les empêchent coûte que coûte de franchir la clôture de séparation. Cette Grande Marche du Retour devait durer six semaines, au printemps, mais elle se prolonge depuis six mois et prend de nouvelles formes. Elle a fait à ce jour plus de 200 morts et 21.000 blessés palestiniens, un mort israélien.