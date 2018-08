Découvrez la brigade des traducteurs, au service des pèlerins à La Mecque

Ils viennent des quatre coins du monde et parlent une douzaine de langues... Pour aider ces centaines de milliers de fidèles musulmans non-arabophones pendant le pèlerinage à La Mecque, une brigade de traducteurs est à pied d'oeuvre.

Le hajj, qui a débuté dimanche dans l'ouest de l'Arabie saoudite, est l'un des cinq piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens.

Mais la plupart des musulmans ne parlent pas arabe. Selon Mazen al-Saadi, du bureau officiel de traduction mis en place à l'occasion du pèlerinage, environ 80% des fidèles qui se rendent à La Mecque ne sont pas arabophones.

Son équipe de 80 personnes est présente parmi les pèlerins 24h/24 et 7 jours/7 pour des traductions simultanées en anglais, français, farsi, malais, haoussa, turc, chinois et ourdou, cette dernière étant la langue la plus parlée lors du hajj, précise-t-il.